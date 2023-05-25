Sokakta bulduğu dolarları sahibine ulaştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda 4 bin 500 dolar bulan kadın, polise haber vererek, paraları sahibine ulaştırdı.

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. Nazime Ersöz, çalıştığı perdeci iş yerinin bulunduğu kaldırım üzerinde döviz buldu. 4 bin 500 doları (90 bin TL) alan kadın, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parayı teslim alarak sahibini aramaya başladı. Yapılan araştırma sonucunda polis ekipleri, paranın sahibinin Muhammed Salih isimli vatandaş olduğunu tespit ettiler. Karakola çağrılan Salih'e, düşürdüğü dövizler teslim edildi. Parasına kavuşan Salih, parayı bulan kadına teşekkür etti.