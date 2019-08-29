Sokaktaki canlara Osmangazi şefkati

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrin modern bir şekilde büyüyüp gelişmesi için birçok proje geliştiren Osmangazi Belediyesi, ilçe merkezindeki sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini de sürdürüyor. Sokak hayvanlarının aşırı sıcaklar sebebiyle açlık ve susuzluk yaşamamaları adına ilçenin pek çok noktasına otomatik beslenme ve su odakları yerleştiren Osmangazi Belediyesi, bunların dışında vatandaşlara verilmek üzere mahalle muhtarlıkları ile hayvan severlere su kabı dağıtıyor. Mahallelerin çeşitli noktalarına yerleştirilen kaplar sâyesinde can dostlar, sıcak yaz günlerinde mağduriyet yaşamıyor.

İlçede görev yapan muhtarları ziyaret ederek su kaplarını teslim eden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, “Sahipsiz hayvanlarımız için ilçemizin 25 farklı noktasında beslenme odakları, 11 farklı noktasında ise su odakları yer alıyor. Haftalık olarak bu beslenme ve su odaklarının bakımını yapıyoruz. Çünkü bu dünya sadece bizim için değil. Doğadan nasıl sorumluysak sokakta yaşayan dostlarımızdan da o kadar sorumluyuz. Vatandaşlarımızın muhtarlarından su kaplarını almalarını rica ediyorum. Can dostlarımızı sevgiyle koruyup kollamaya devam edelim” dedi.