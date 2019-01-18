Sollama yaparken takla attı

Bursa'da sollamaya çalıştığı otomobile çarpan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Dobruca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 STF 04 plakalı otomobilin sürücüsü Zekeriya Serbest, dönmek için yavaşlayan önündeki aracı sollamak istedi. Yavaşlayan otomobilin ani dönüş yapmasıyla aracın ön kısmına çarpan Serbest, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü ile ön koltukta oturan bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla takla atan araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının kalçasının kırık olduğu tespit edilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.