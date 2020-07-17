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Sollamak isterken, traktörü parçaladı

İznik’te meydana gelen kazada kamyonet ile traktör çarpıştı.

İznik'te meydana gelen kazada kamyonet ile traktör çarpıştı. Traktörün üç parçaya ayrıldığı feci kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza İznik-Orhangazi karayolu Çakırca köyü mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 16 AID 415 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A. (62), önünde seyreden Cemilay S. (33) idaresindeki 16 H 0734 plakalı traktörü sollamak istedi. Traktörün tekerleğine çarpan Mustafa A., direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.


Kazanın şiddetiyle traktör üç parçaya bölünürken her iki sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 ve 156 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cemilay S.'nin durumunun ağır olduğu ve Bursa'ya sevk edildiği öğrenildi.


Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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