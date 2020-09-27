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Solo Türk Mudanya semalarında uçacak

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi’nin 98.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 98. yıl dönümü kutlamalarında Mudanya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.


Türkiye'nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi'nin 98. yıl dönümü kutlamaları Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'ün gösterisiyle taçlanacak. Bu yıl pandemi şartlarına uygun bir kutlama programı hazırlayan Mudanya Belediyesi, 11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin 98. yıl dönümünü Barışın ve Kardeşliğin Başkenti'ne yakışan bir şekilde kutlayacak. Solo Türk'ün Mudanya'da Mütareke'ye özel gösteri uçuşu yapabilmesi için gerekli izinlerin alındığını duyuran Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya'da, tarihimizden ilham alarak, dünyada ses getirecek çok önemli proje ve etkinliklere imza atıyoruz. Artık Mudanya'nın ve Mudanya Mütarekesi'nin önemini tüm Türkiye ve dünya biliyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu emaneti, gelecek nesillere taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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