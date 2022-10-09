İhlas Haber Ajansı

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Solotürk Mudanya semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi

Bursa’da Mudanya Mütarekesi’nin 100.

Bursa'da Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle Solotürk, 11 Eylül Salı günü özel bir gösteri yapacak. Gösteri öncesinde Solotürk prova uçuşu gerçekleştirdi.


Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle Solotürk, 11 Eylül Salı günü Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kaymakamlığı'nın düzenlediği organizasyonda özel bir gösteri yapacak. Gösteri öncesinde Solotürk, Mudanya semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Mudanyalı vatandaşlar prova uçuşunu büyük bir heyecanla izledi.

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