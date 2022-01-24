Sömestrde ücretsiz kodlama eğitimi

Robokod kodlama ve yazılım otobüslerinde yüz yüze verilen, ancak pandemi sebebiyle online yapılmaya devam eden kodlama ve yazılım eğitimleri, yarıyıl tatilinde de sürüyor. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere, 7-10 yaş (2015-2012 doğumlu) ve 11-17 yaş arasındaki (2005- 2011 doğumlu) öğrenciler katılabilecek. Sömestr dönemi kapsamında 25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında 2 hafta süreyle yapılacak eğitimler, ‘Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org)' ve ‘Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi' olarak 2 ana başlıktan oluşuyor. 25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM) yüz yüze yapılacak eğitimin kayıtları, BTM'de etkinlikten yarım saat önce alınacak.