Son deneme Büyükşehir'den

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği ve son olarak 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya online erişim imkânıyla üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, adaylara sınav öncesi son deneme kitapçığı ve sınav setleri hediye ediyor. Geleceklerini yakından ilgilendiren büyük imtihan öncesi üniversite adaylarına kendilerini son kez sınama imkânı sunacak sınav kitapçığı ve sınav setlerinin dağıtımı 22 Haziran Salı günü 10.00 - 16.00 saatlerinde 7 ilçede eş zamanlı olarak yapılacak.

Üniversite adayları sınav kitapçıklarına ve sınav setlerine Yıldırım Belediyesi Önü Bayrak Alanı, Kent Meydanı, Zafer Plaza, Nilüfer FSM Akuğur Market Yanı, Mudanya İskele Meydanı, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gürsu ve Kestel Belediye Binaları önüne kurulacak stantlardan ulaşabilecek.