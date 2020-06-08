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Son derece zararsız ama görenler yılan zannedip öldürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tavuk kümesine giren oluklu kertenkele yılan zannedilince paniğe sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuk kümesine giren oluklu kertenkele yılan zannedilince paniğe sebep oldu. Tehlikesiz olduğu anlaşılan 1.5 metrelik kertenkele kümesten çıkarılıp doğaya salındı.


Halk arasında Kör Yılan olarak bilinen tehlikesiz oluklu kertenkele İnegöl'deki bir çiftçinin kümesine girdi. Yumurta toplamak için kümese giren çiftçi kertenkeleyi görünce önce yılan sandı. 1.5 metrelik kertenkeleyi gören çocuklarda panik yaşadı. Ancak daha sonra hayvanın yılan olmadığı kertenkele olduğu anlaşıldı. 1.5 metrelik oluklu kertenkele zarar verilmeden kümesten çıkarılıp doğaya bırakıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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