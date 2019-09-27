İnegöl Belediyesi'nin AHİD iş birliği ile gerçekleştirdiği “Evlilik Okulu” programı, bu yıl edebiyatçı Hayati İnanç'ın “Huzurlu yuva mutlu âile” semineri ile başladı. İnanç, son 2 asırda Türk âile yapısıyla oynandığını ifade ederek “Son kale âile” mesajı verdi.

İnegöl Belediyesi'nin Âile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliği ile tertiplediği “Evlilik Okulu” programı başladı. Edebiyatçı Hayati İnanç tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa ilçe halkının ilgisi büyük oldu. Yüzlerce vatandaş, Hayati İnanç'ı takip etmek için salona akın etti.

Programı Yenişehir Kaymakamı İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve protokol mensupları da dinledi. Konuşmasını zaman zaman hikâyeler ve şiirlerle süsleyen İnanç, 2 asır önce batılı toplumların Türk âile yapısını bozmak için harekete geçtiğine dikkat çekerek, “Bundan tam 199 yıl önce, 1820 senesinde Sultan 2. Mahmud tahtta iken İstanbul'da Fatih Camiinin altında bulunan Fener Patrikanesinin başındaki Patrik Gregorios, Rus çarına bir mektup yazdı. Mektupta dedi ki; ‘Bunları tanıyamadığınız için nasıl yeneceğinizi bilmiyorsunuz.' Bunlar dediği biziz, Türkler. ‘Bunlar acayip insanlardır, 3 noktadan bunlarla uğraşmanız lazım' dedi. ‘Mermi yakmanıza gerek yok. Öldürüyorsunuz, yine geliyorlar. Öldürdükleriniz zaten şerefle ölüyor. Bunları silahla korkutamazsınız. Ve âile yapıları çok sağlamdır, âileyi yıkmadan Türk'e asla bir şey yapamazsınız. Bunu başarın' dedi ve harekete geçti karşı taraf” diye konuştu.

Son kalenin âile olduğuna vurgu yapan Hayati İnanç, “Son 2 asırdır neler olduğunu da herkes görüyor. Ayan beyan ortada. Son kale âile. Bunu da ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama ben bu millete güveniyorum şahsen. Bir sendeleme, tökezleme oluyor, lâkin her şey aslına rücû eder. İnşallah çok ağır bir tokat yemeden, gazaba uğramadan, rahmetiyle terbiye olarak bunu atlatırız” dedi.