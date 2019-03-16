Son kez yemekte bir araya geldiler

Yenişehir Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Süleyman Çelik'in ev sahipliğinde son kez yemekte bir araya geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, 2014-2019 yılları arasında görev yapan AK Parti ve MHP meclis üyelerine aileleri ile birlikte yemek verdi. Süleyman Çelik, yemek sonrası meclis üyelerine plaket takdim etti. Başkan Süleyman Çelik, “İnsan zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor. Bu zaman içerisinde acı tatlı günlerimiz oldu. İstemeyerek kalbiniz kırdıysam özür diyorum, haklarınızı helal edin” diye konuştu.

AK Parti Gurup Sözcüsü meclis üyesi Zekai Dündar, “Hepimizin ortak noktası Yenişehir. Bu mânâda isteyerek kimsenin kalbini kırmadık. Haklarınızı helal ediniz” dedi.

MHP Gurup Sözcüsü Mesut Bedel, “Beş yıllık bir mesâi arkadaşlığı yaptık. Hepimiz Yenişehir'in menfaati için elimizi taşın altına koyduk. Hiç kimse kendi menfaatleri için hareket etmedi. Ben başkanıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yemek sonrası meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Çelik hatıra fotoğrafı çektirdi.