Sonbahara geçişte bağışıklığınızı güçlendirin

Özel Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Ezgi Yaşar, sonbahara girdiğimiz bugünlerde, bağışıklık sistemini güçlendirme yollarını anlattı.

Sonbahar ve kış aylarına geçişle birlikte hastalıkların artmaması için bağışıklığın güçlendirilmesi önem taşır. Özellikle bu yıl içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinden dolayı bağışıklığımızı güçlendirip hastalıklara karşı korunmak herkes için merak edilen bir konu oldu. Dyt. Ezgi Yaşar da bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı.

Bağışıklık için beslenme konusuna dikkat çeken Dyt. Ezgi Yaşar, “Evvela dengesiz, düzensiz ve tabağında çeşitlilik oluşturmadan besleniyorsan bunu düzelt. Tabağında her gıda grubundan yiyeceğe yer ver, tek tip beslenmekten vazgeç.Antioksidanların gücüne inan. Mor renkli üzümler, nar, böğürtlen ve ahududu çok güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Her gün 1 porsiyon bu meyvelerden birini tüket. Yeterli su tüketimi de bağışıklığı destekleyen ana etmenlerdendir. Her gün kilonuz başına 30-35 ml su tüketin” şeklinde konuştu.

Uyarılarına devam eden Dyt. Ezgi Yaşar, “Bağışıklık deyince akla gelen ilk vitamin olan C vitaminini, en zengin kaynaklarından al. Sanılanın aksine maydanoz ve yeşil biber portakaldan çok daha yüksek C vitamini ihtiva eder. Bağışıklık demişken selenyum ve çinkodan bahsetmeden de olmaz. Bu iki mineralin antioksidan değeri oldukça yüksektir. Ana kaynağı olan deniz ürünleri ve yağlı tohumlara beslenmenizde yer verin” dedi.

Diyetisyen Ezgi Yaşar, “Omega-3'ün faydasını bilmeyen yoktur. Omega-3'ün bir faydalı özelliği de bağışıklık sistemine olan olumlu desteğidir. Tam da mevsimine girmişken haftada 1-2 kez balık tüketin.'Beta glukan' iyi bir bağışlık destekleyicidir. Tam tahıllar ve özellikle yulaf beta glukanın ana kaynağıdır. Her öğünde mutlaka bu besin grubuna, beslenmenizde yer verin.Sağlıklı bağırsak florası sağlıklı bir bağışıklık sistemi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Uyku düzenine de dikkat çeken Dyt. Ezgi Yaşar, “Hem pandemi süreci hem de kışa geçiş evde olma süresini arttırıyor. Unutmayın evde olmak hareketsiz olmak anlamına gelmez. Haftada 150 dakika sevdiğiniz egzersize devam edin.Yeterince uyuyun. Yetersiz uyku birçok kronik hastalığın önünü açabildiği gibi bağışıklık sistemini de zayıflatır” diyerek sözlerini noktaladı.