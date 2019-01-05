Sondaj kuyusu 2 işçiye mezar oldu

Bursa'da su için açılan sondaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçinin hastanede tedavisi sürüyor. Ölen işçilerden biri henüz dünyaya yeni gelen bebeğini bir kez bile göremezken diğerinin sosyal medyada yaptığı son paylaşımı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir sondaj sahasında yaşandı. İddiaya göre, su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi sondaj borusundan kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı. Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişiden Yasin Balandi (18) hayatını kaybetti. Zehirlenen Muhammed Ege, Musa Balandi, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın ise tedavi altına alındı.

Yeni doğan evladını göremeden hayatını kaybetti

80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan Atilla Balandi'ye ise kurtarma ekipleri 2 saat sonra ulaşabildi. 70 metrede sıkıştığı yerden AFAD ve İtfaiye ve NAK ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuk babası Atilla Balandi de kurtarılamadı. İşçinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şanlıurfa'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenilen işçilerden bazılarının kardeş ve akraba oldukları belirtildi. 2 çocuk babası Atilla Balandi'nin çocuklarından birinin dünyaya yeni geldiği evladını henüz bir kez bile göremediği ortaya çıktı. 18 yaşındaki Yasin Balandi'nin ise sosyal medyadaki, "Çok şeyden korkarım ölüm hariç, hiçbir şeyin altında kalmam deniz hariç" paylaşımı dikkat çekti.