Sönmez ailesinden eğitime 4,5 milyonluk destek

Bursa Valiliği ve Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez'in iş birliğiyle hayata geçirilecek olan İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin içerisindeki kapalı spor salonu için protokol imzaları atıldı.

Valilik binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, “İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesine kapalı bir spor salonu kazandırılması için vatansever vatandaş aranıyordu. İş adamı Celal Sönmez de bu işe gönüllü oldu. Devam eden proje kapsamında 4,5 milyon liralık kapalı spor salonuyla katkıda bulundu” dedi.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise, “Benden önce ailem ve aile fertlerim bunları vazife olarak görürüz, severek katkıda bulunuruz. Eğitim ve sağlık alanındaki istenilenler adeta miras gibi ve vasiyet gibidir. Bana devam ettirme şansını verdikleri için çok teşekkür ederim. Sağlık, spor ve eğitim konusu öncelikli konumuz arasında, seve seve yaparız. Gençler, 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' prensibiyle iyi eğitim alacaklar” ifadelerini kullandı.

Celal Sönmez'in yaptığı katkılarla bilinen bir iş adamı olduğunu vurgulayan Ala ise, Bursalı iş adamlarının her zaman elini taşın altına koyduğunu ifade etti.