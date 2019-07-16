Sönmezalp Kültürpark'ta anıldı

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) 2002 yılında 85 yaşında iken vefat eden Bursalı amatör Astronom Hasip Sönmezalp'i her yaz gerçekleştirdiği gökyüzü gözlem faaliyeti ile anıyor.

Bilimin serüvene dönüştüğü yer Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi astronomi meraklısı gökyüzü tutkunlarını bu kez Kültürpark'ta bir araya getirdi. BTM ile Bursa Amatör Astronomi Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Bursalı Amatör Astronom Hasip Sönmezalp anısına gerçekleştirilen faaliyet Bursalılardan ilgi gördü. Programa katılanlar, alana kurulan dev teleskoplarla takımyıldızlarını ve gezegenlerin yanı sıra milyonlarca kilometre uzaklıktaki gök cisimlerini izleme imkânı buldu. Aynı anda Mars, Venüs, Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin de görünür olduğu gecede gökyüzü tutkunlarına Bursalı Astronom Hasip Sönmezalp'in yaşamına ilişkin bilgi verildi. 7'den 70e her yaştan gökyüzü meraklısının ilgisini çeken etkilik gece geç saatlere dek devam etti.

Hasip Sönmezalp kimdir?

Bursa'da doğan ve uzun yıllar Merinos Fabrikası'nda torna ustası olarak çalışan Hasip Sönmezalp gökyüzüne olan ilgisi sebebiyle 1957'de kendi teleskopunu yaptı. Sönmezalp, el yapımı teleskopu ile Kültürpark'ta Bursalılara gökyüzünü izletmiş, renkli kişiliği, gökyüzü ve bilime olan merakıyla şehrin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmıştı. Cisimleri 60 defa büyütebilen ve Türkiye'nin ikinci aynalı teleskopunu yapan Sönmezalp, 1959'da yılında Amerikan Mechanix Illustrated dergisi tarafından “Altın Çekiç” ödülüne lâyık görüldü.