Sorgunlulardan eğitime destek gecesi

Bursa'nın Keles ilçesinde Sorgun Derneği tarafından eğitime destek gecesi tertip edildi.

Sorgun Köyü Derneği tarafından eğitime destek gecesi düzenlendi. Geceye Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, mahallî sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Keles Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, ''Tarihimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sonuna kadar bağlı bir derneğiz. Keles ilçemizde ve Bursa'da sayısız kültürel faaliyetler yapmaktayız. Kültür denince Bursa'da ilk akla gelen dernekler arasındayız. Dernek olarak ikinci bir banka hesabı açtık ve adını eğitim havuzu koyduk. Bu hesapta ne kadar para toplanırsa hepsini eğitime harcıyoruz. Köyümüzden 13 öğrenciye burs verip, üniversiteye hazırlanan gençlerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Bugün burada şarkıcılar eğitime destek için ücretsiz sahne aldı. Yaşlı analarımız köy ekmeği yapıp satarak parasını bize gönderdi. Sorgunlu hanımlar evinden yiyecek içecek getirerek kermes yaptılar. Bunların hepsi gençlik okusun, köylerimizde daha çok eli kalem tutan gençlik olsun diye. Bu geceye destek olan herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.