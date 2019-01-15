Sosyal konutlarda 3. kura çekimi 19 Ocakta

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması maksadıyla Cihatlı Mahallesi'nde yaptırılan sosyal konutların 3. kura çekimi için başvurular devam ediyor.

Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterilen, 7 etap ve bin 400 konuttan oluşan Cihatlı Mahallesi Toplu Konut Projesi'nde 2+1, 394 dairelik sosyal konutların kuralarının 19 Ocak tarihinde çekileceği bildirildi. Sosyal Konutların tahsisi için aranan şartlar ise şu şekilde: Dar gelirli olmak (birlikte yaşayan ailenin aylık toplam net geliri, asgari ücretin iki katının yüzde 25 fazlasının altında olmak), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Terör ile ilgili suçlardan, yüz kızartıcı suçlardan, cinsel taciz ve tecavüz suçlarından hüküm giymemiş olmak, Kendisinin, eşinin veya on sekiz yaşından küçük çocuklarının konutu bulunmamak ve kendisine tahsis edilecek konuttan daha değerli taşınmazı bulunmamak, en az 5 yıldan beri ve hâlen Gemlik ilçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Ayrıca ekli başvuru güncelleme formunu doldurarak imzalayan vatandaşların Gemlik Belediyesi'ne kimlikleri ile bizzat teslim etmeleri gerekmekte. Başvurular 18 Ocak 2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Çekilen kuralar sonucunda aranan şartları taşıyan vatandaşlar, projedeki 2+1 dairelere yüzde 25 peşinatla, aylık 687 TL'den başlayan taksitlerle sahip olacak.