Sosyal konutlarda düğüm çözülüyor

Cemil Meriç Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, dâire müdürleri ve çok sayıda hak sahibi vatandaş katıldı. Bir saati aşkın süren toplantıda yapım süreci hakkında Gemliklileri bilgilendiren Başkan Sertaslan, ardından hak sahiplerinin sorularını cevapladı. İnşaatların başladığı dönemde sosyal konutların yapım şeklini eleştirdiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, “Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider” diyerek “Belediyenin kuruluşu olan 1876 yılından beri biriktirdiği neyi varsa satıldı ve buraya harcandı. Bundan istifâde edebilecek 400 tane insandan söz ediyoruz. Geri kalan 35 bin ailenin hakkı var. Daha mal satıp buraya yatırım yapamayız. O yüzden sıkıntı yaşanan etaplardaki hak sahipleri için farklı çözüm yolları planladık” dedi.

Üç, beş ve yedinci etapların müteahhitlerinin, inşaat başladığı dönem ile günümüzdeki inşaat birim fiyatı arasındaki fark sebebiyle zarar edeceklerini, bu yüzden çalışmayı durduklarını belirten Sertaslan, birinci etapta tamamlanmış 99 daireye karşılık tamamlanması uzun sürecek etaplardaki hak sahibi 99 aileye, isterlerse kura ile bitmiş dairelere geçme fırsatı sunulacağını söyledi.

“Müteahhitler sözleşmeyi tek taraflı feshetti”

Vatandaş arasında ve sosyal medyada sosyal konutlar ile ilgili söylentiler dolaştığını söyleyen Başkan Sertaslan, konutların toplam 1400 daireli yedi etap olarak planlandığını, 2016 yılında ihale edilen projede son olarak 6 etapta karar alındığını hatırlattı. Projeye başlanan tarih ile günümüzdeki inşaat fiyatları arasında yüzde ellilik bir artış olduğuna dikkat çeken Sertaslan, üç, beş ve yedinci etapların müteahhit firmaların, cumhurbaşkanlığı kararnamesince kendilerine tanınan hak ile tek taraflı fesih başvurusunda bulunduğunu, ardından sözleşmelerin feshedildiğini dile getirdi.

Başkan Sertaslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun zamandır hem Sosyal Konutlar Şefliğimiz, hem Fen İşleri Müdürlüğümüz hem de başkan yardımcılarımız ile buna çare bulmak adına çalışmalar yapıyoruz. Birinci etap toplam 158 daire 8 dükkândan oluşuyor. Bu etap bitti. Şu an oturmaya başlayan yurttaşlarımız var. Henüz satılmayan 99 dâiremiz var. İkinci etap toplam 208 daireden oluşuyor ve inşaatı devam ediyor. Müteahhidi ile konuştum, en geç ekim ayında bitmiş olacak. 3 etap 208 daireden oluşuyor. Yapımı sürerken müteahhit devam edemeyeceğini söyleyerek bıraktı. Üç, beş ve yedinci etaplarla ilgili mahkeme aşaması yaşama ihtimalimiz var. Müteahhit fiyat farkı alamadığından dolayı işi bıraktığını iddia edecek, biz sözleşme gereği zaten fiyat farkı ödemenin mümkün olmadığını iddia edeceğiz.”

İnşaatları müteahhit tarafından durdurulan konutlarda mahkeme sürecinin başlama ihtimali bulunduğunu söyleyen Başkan Sertaslan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu etaplardaki arkadaşlara ‘Bizim evlerimiz ne zaman teslim edilecek?' sorusuna verebileceğim cevap şu; mahkemeye gidip gitmeyeceği belli değilken teslim tarihini biz de bilemiyoruz. Dördüncü etabın en geç eylül ayı içinde tamamlanması planlanıyor. Problemsiz devam ediyor. Ekimde sizlere buyurun oturun diyebileceğiz. Beşinci etap 56 daire 6 dükkandan oluşan ve müteahhit tarafından bırakılan etaplardan biri. Üç etabın müteahhidi bırakıp gitti. Mahkeme olacak mı olmayacak mı belli olması gerekiyor. Mahkeme durumu olmazsa bile bir seviye tespitinin yapılması gerekiyor. Bu yeni bir takım rakamlar, yeni ihale, yeni maliyet sizlere de ödeyeceğiniz yeni farklar demek. İkinci ve dördüncü etaplar ekim ayı itibariyle oturulabilir hale gelecek. Üç, beş ve yedinci etaplarda hak sahibi olmuş 99 aile var. Elimizde ikinci ve dördüncü etaplarda değişik ölçülerde 1+1 de, bodrum kat da olmak üzere 99 dairemiz var.”

Belediyeden hak sahiplerine dört seçenek

Konutlarının teslim tarihi henüz belirlenmeyen hak sahipleri için dört seçenek belirlediklerini dile getiren Başkan Sertaslan, isteyen vatandaşların yeniden kuraya girerek bitmiş dairelere geçebileceklerini, isteyenlerin bekleyebileceklerini, isteyenlerin peşin para ile bitmiş dairelere geçebileceklerini, isteyenlerin ise paralarını geri almak için başvurabileceklerini söyledi.

“Ne yapacağız sorusuna Gemlik Belediyesi olarak sunabileceğimiz seçenekleri söylüyorum, birincisi bekleyeceksiniz. İdare ederim, nasıl olsa bitecek, bana kurada çıkan yere taşınmak istiyorum deme hakkına sahipsiniz. İkincisi; ikinci ve dördüncü etaplarda başka bir daireye sahip olayım, beklemeyeyim diyebilirsiniz. O 99 daireyi bir kez daha 99 arkadaşımız arasında kuraya sokacağız. Ekim ayında yeni evinize taşınmış olacaksınız. Üçüncüsü; ben verdiğim peşinatın üzerine biraz daha para vereyim, birinci etaptaki konutlardan peşin para konut alayım diyebilirsiniz. Verdiğiniz peşinatın üzerine konutun kalan bedelini alacağız ve evinize geçebilirsiniz diyeceğiz. Dördüncüsü, paranızı geri isteyebilirsiniz. Dilekçe yazacaksınız, bir yıl içinde paranızı geri ödeyeceğiz. Bu seçeneklerden size uygun olanı 5 Ağustos'a kadar seçerek müracaat etmeniz gerekiyor”.