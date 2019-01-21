Sosyal konutların kuraları çekildi

Bursa'nın Gemlik Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması maksadıyla Cihatlı Mahallesi'nde yaptırılan sosyal konutların üçüncü etabında kuralar çekildi. 394 daire sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterilen, 7 etap ve bin 400 konuttan oluşan Cihatlı Mahallesi Toplu Konut Projesi'nde 2+1, 394 dairelik sosyal dairelerin çekimi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Salonu dolduran vatandaşlar, noter huzurunda çekilen kurayı heyecanla takip etti. Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın katıldığı kura çekimi noter nezâretinde yapıldı. Aranan şartları taşıyan vatandaşlar, projedeki 2+1 dâirelere yüzde 25 peşinatla, aylık 687 TL'den başlayan taksitlerle sahip olacak.

Başkan Refik Yılmaz, “Daha önce 2 ayrı kura çekimi ile vatandaşlarımıza 288 dâireyi teslim ettik. Bugün de 394 tane dâire sahibini buluyor. Bu dâirelerimiz 110 bin lira 135 bin lira arasında fiyatları değişiyor. İlk olarak yüzde 25'ini peşin olarak ödüyor. Geri kalanını da 120 ay süre ile 687 liradan başlayan taksitlerle belediyemize ödeyecek. Deniz manzaralı huzur bulacağı dâire sahibi olacaklar. Bize ödül getiren bir proje oldu. Böyle bir projeyi hemşerilerimize sunmamızın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.