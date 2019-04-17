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Sosyal medya hesabı bağ evi hırsızını ele verdi

BURSA (İHA) – Bursa’da bağ evinlerini soyan zanlıyı sosyal medyadan takibe alan jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı.

BURSA (İHA) – Bursa'da bağ evinlerini soyan zanlıyı sosyal medyadan takibe alan jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali, Gündoğdu mahallelerinde B.Z, T.V ve H.E'ye ait bağ evlerinde hırsızlık meydana geldi. Harekete geçen jandarma ekipleri, olay bölgesindeki işyerleri, çiftlik ve bağ evlerinde bulunan 15 adet kamerayı inceledi. Kendisine hurdacı süsü verdiği belirlenen şüphelinin sosyal medya bilgileri de takibe alındı. Hırsızlık zanlısının S.U. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Bursa şehir merkezinde babasına ait evde kıskıvrak yakaladı. S.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine konuldu.

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