Sosyal medya hesapları kazandırmaya devam ediyor

Binlerce takipçisi olan Özhan Market, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel yaptığı etkinliğin hediyeleri sahiplerini buldu. Özhan Dostlarıyla her kanalda buluşmaya ve onları mutlu etmeye önem verdiklerini belirten Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Sosyal medya kanallarında dostlarımıza sadece sevgililer günü, yılbaşı, bayram gibi özel günlerde değil her zaman hediyeli etkinliklerimiz oluyor. Sosyal medyada kampanya duyuruları, fırsatlar ve yenilikler hakkında sürekli bilgi veriyoruz. Özhan markası olarak 365 gün boyunca sunduğumuz fırsatları yakalamanın en kolay ve hızlı yolu sosyal medya hesaplarımızı takip etmek. Dostlarımız, aradıklarını hem uygun fiyata bulurken, hem de kazanma fırsatı yakalıyor" diye konuştu.