Sosyal medyadan üyelik başvurusuna Başkanlı sürpriz

Bursa'da imza attıkları çalışmalarla siyasete yeni bir soluk getiren AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı şimdi de partiye sosyal medya üzerinden üye kazandırmaya başladı. İlçeye ait Facebook hesaplarından ön üyelik formu dolduran vatandaşlara İlçe Başkanı Ufuk Cömez sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor. Form dolduranların işyerlerine giden Başkan Cömez, imzasını aldığı üyeye parti rozetini bizzat takıyor. Sosyal medyada başlatılan bu çalışma ile 10 günde partiye 1800 yeni üye kazandırıldı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, sosyal medya üzerinden üyelik formu dolduran vatandaşların ayağına gidip imza alıyor. Yeni başlatılan bu uygulama sayesinde 1800 yeni üye kazanırken, form dolduran vatandaşlarda karşılarında ilçe başkanını görünce şaşkına dönüyor. İlçe başkanlığını facebook sayfasından doldurduğu üyelik formu sonrası çalıştığı fabrikaya imza almak için gelen İl başkanı Ufuk Cömez'i karşısında bulan Cemalettin Güleç, hem şaşırdı hem sevindi. İmza için partiye çağrılmayı beklediğini söylen Güleç, “Başkanımız bana sürpriz yaptı. Hem işimi aksatmadım. Hem de parti rozetim ayağıma geldi. Üstelik İlçe başkanı getirdi. Bu beni çok mutlu etti” dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyoruz"

Sosyal medyada başlatılan üyelik çalışması hakkında bilgi veren Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz" açıklamasının ardından, "bu konuda neler yapabiliriz" diye düşünmeye başladıklarını söyledi. Cömez, üyelik çalışmalarını dijital ortama dönüştürdüklerini, sosyal medya üzerinden yapmaya karar verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Sosyal medya üzerinde ön üye başvuru formu hazırlayarak, partimize üye olmak isteyen Ak Parti gönüllülerinin başvurularını dijital ortamda almaya başladık. Ben ve yönetici arkadaşlarım başvuru sahiplerinin ev ve işyerlerine kadar gidip, üye başvuru formlarını imzalatıyoruz. Önceden üye çalışmalarını yıllardır stand çalışmaları üzerinden ilçenin en fazla 10 noktasında gerçekleştirebiliyorduk. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ulaşamadığımız Ak Parti gönüllülerine sosyal medya üzerinden ulaşıyoruz. 10 günlük bir çalışma neticesinde 1800 yeni üye kazandık. Yeni üyelerimize zaman buldukça ben gitmeye çalışıyorum.”