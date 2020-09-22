Sosyal mesafeli bisiklet turu

Belediye Başkanı Alper Taban “İnegöl'ümüzü toplam 106 kilometrelik bir bisiklet yolu ağına kavuşturacağız” dedi.

İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasının finalini Pedal Mesafeli Bisiklet Turu ile yaptı. Geçen hafta başlayıp her gün ayrı bir etkinlikle süslenen haftanın finalinde, 15.00'da İnegöl Belediyesi önünde ilçe protokolünün de katılımıyla şehir merkezinde kısa mesafeli bisiklet turu gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un bulunduğu bisiklet turu grubunda DOSTUM bisiklet takımı da yerini aldı. İnegöl Belediyesi önünden başlayan tur, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinden Murat Caddesi ve devamında Baykut Sokak üzerinden Merpa istikametinde devam etti. Merpa önünde İnegöl Belediyesi tarafından şehirde ilk olarak uygulanan bisiklet yolunun tanıtımı da gerçekleştirildi. Burada verilen molada, Merpa'dan sanayi istikametine doğru yapılan 1 km'lik bisiklet yolu ve dinlenme alanlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Burada bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün çok değerli spor severlerimizle bir aradayız. Bildiğiniz gibi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketli kalmaya ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çabalarımızı gördünüz. Bugün de bisikletlerimizle İnegöl Belediyesi önünden hareket ederek kısa bir şehir turu yapıyoruz. Merpa önündeki alanda da turumuza ara verdik. Burada tabi amacımız öncelikli olarak sağlık için hayatımıza hareket katmaktı. Bununla ilgili tüm Avrupa'da, 60 ayrı ülkede bu hafta içerisinde benzer uygulamalar, etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de buna dikkat çekmek istedik, bilinci arttırmak istedik” dedi.

Bisiklet yolu projesi hakkında da konuşan Başkan Taban, “Buradaki farklılığı siz de hissetmişsinizdir. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda bisiklet yolu uygulaması gerçekleştirdik. Kozluca Alt Geçidimizin olduğu yerden 1 kilometrelik hattımız sanayi bölgesine doğru uzanıyor. Bunu şuanda fiili olarak hayata geçirdik. Ancak bundan sonrası için de şehrimizde her bölgede, özellikle ana arterlerde bisiklet ağını çoğaltmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak da ilk uygulamayı burada bisiklet etkinliğimizle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Bisiklet ağımızla ilgili güzergahlarımızı belirledik. 1'inci derece ve 2'nci derece öncelikli olmak üzere 3 ayrı etapta çalışmalarımızı tamamlayacağız. Toplamda 106 kilometrelik bir bisiklet yolu ağına kavuşturacağız İnegöl'ümüzü. Bununla ilgili biraz zamana ihtiyacımız var. Zaman içerisinde bu yolların çoğaldığını hep birlikte görmüş olacağız” açıklamalarında bulundu.

Açıklama sonrası Orhaniye Mahallesinden Mesudiye Caddesi ve Nuri Doğrul Caddesi istikametinde devam eden tur, yeniden İnegöl Belediyesi önünde sona erdi.