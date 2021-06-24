Söz düellosunun şampiyonu Üsküdar Takımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ilkini düzenlendiği Ulusal Münazara Turnuvası'nın şampiyonu Üsküdar Amerikan Lisesi Takımı oldu.

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde hayata geçirdiği projelerle eğitime destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl için planlanan ancak pandemi yüzünden yapılamayan münazara turnuvasını ulusal boyuta taşımıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 1. Ulusal Münazara Turnuvası 20 farklı ilden 116 takım ve 232 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Final etabına kadar olan tüm karşılaşmaların online yapıldığı turnuvanın finali Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yüz yüze yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in de izlediği finalde İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi, Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Bahcelievler Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi.

Tartışma kültürü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, final karşılaşması öncesinde yaptığı konuşmada, öğrencilerde yapıcı tartışma kültürünü oluşturmak, öğrencilerin araştırma, inandırıcılık, toplum önünde konuşabilme, hızlı düşünme ve cevap verme gibi yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl için planlanan ve pandemi yüzünden yapılamayan turnuvayı ulusal boyuta taşıdıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin, başkalarının düşüncelerine hoşgörülü olma bilinci ve empati yeteneği kazanmasına katkı sunduğumuza inanıyorum. Aynı zamanda öğrencilerimiz Türkiye genelindeki diğer liselerin münazara kulüpleriyle bir araya gelmiş oldular. Güzel bir katılım oldu. Ben turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Finale çıkma başarısı gösteren tüm takımları ayrıca kutluyorum ve şampiyon ekibi de şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de pandemi nedeniyle karşılaşmaların online yapıldığı turnuvanın finalinin yüz yüze yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yapıcı tartışma kültürünün oluşması bakımında münazara turnuvalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Dülger, bu tür turnuvalara katılıp, tartışma kültürü kazanan bireylerin toplum içinde önemli roller üstlendiğine dikkat çekti. Dülger, öğrencilere verdiği destekler ve eğitime sunduğu katkılar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Şampiyon Üsküdar Amerikan Lisesi

Konuşmaların ardından İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi, Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi takımları final karşılaşması için sahneye çıktı. Final karşılaşmasının konusu “Hükümet uluslararası çok taraflı örgütler (BM, DSÖ, DTÖ) merkezli yürüyen küresel sistemden memnundur” olarak belirlendi. Yaklaşık 1,5 saat süren karşılaşmada, öğrenciler çektikleri kuralara göre bu tezi ve aksini savundu. Tartışmanın sonunda jürinin yaptığı değerlendirme ile Efe Aslan Tataroğlu ve Ali Kaan Doğan'dan oluşan Üsküdar Amerikan Lisesi Takımı şampiyon oldu. Turnuvada Efe Aslan Tataroğlu, finalin en iyi konuşmacısı seçildi. Turnuvanın sonunda şampiyon takıma kupası ve tüm yarışmacılara madalya verildi.