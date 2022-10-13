Sözcüklerin rotası Gemlik'e çevrildi

kez organize edilen kitap fuarı “Gemlik Kitap Limanı” adı ve “sözcüklerin rotası” sloganıyla 21 Ekim'de kapılarını kitapseverlere açıyor.

Zeytin Dalı Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliklerde birçok ünlü yazar okurlarıyla buluşacak. Etkinliklerin bu yılki onur konuğu ise sinemacı, oyuncu, yazar Ercan Kesal olacak. 30 Ekim'e kadar sürecek fuarda; kitapseverlerin yazarlarla buluşmasının yanı sıra, müzik dinletileri, kadınlar ve çocuklar için atölyeler de gerçekleştirilecek.

“Gemlik Kitap Limanı” adıyla gerçekleşecek etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan; etkinlikleri uzun zamandır planladıklarını belirterek, “gerçekleştireceğimiz fuardaki çalışmalarımızla, kitapseverlerin okurlarıyla buluşmalarının dışında tematik etkinlikler, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle oluşturulacak atmosferi Gemlik'in her köşesine yaymak istiyoruz.” dedi.

Temamız “Cumhuriyet”

Başkan Sertaslan açıklamalarının devamında “Türkiye'nin önemli yayınevlerinin ve yazarlarının katılımıyla bir kültür sanat festivali şeklinde organize edeceğimiz fuarımız 10 gün sürecek ve Zeytin Dalı Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliklerimiz bu yıl 21-30 Ekim tarihleri arasında olacak. Gemlik'te misafir edeceğimiz yazarlarımız ile imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarının yanı sıra ülkemizin içinden geçtiği bu süreci de değerlendireceğimiz panellerimiz de olacak. Birçok değerli gazeteci-yazar, araştırmacı, sanatçı ile cumhuriyet temasıyla etkinliklerimizi taçlandıracağız. Gemlikli yazarlarımızın da yer alacağı imza günleri ile sanatçılarımızı okurlarla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

29 Ekim'de Manga konseri

Gemlik halkını etkinliklerle ve kitapla buluşmaya davet eden, Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan; “21-30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek fuar doğrultusunda, bu yıl 29 Ekim'de Manga grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Bayramı konserimizi de gerçekleştireceğiz. Konser, söyleşi ve tüm etkinliklere hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.