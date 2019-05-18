SP'liler güneşten faydalanmalı

Bursa'da 3. serebral palsi farkındalık seminerinde ailelerle D vitamini ve ağız-diş sağlığı konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, VM Medical Park Bursa Hastanesi, Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı ve Serebral Palsili (SP) Bireyler ve Yakınları Derneği işbirliğinde başlatılan serebral palsi farkındalık seminerleri programının üçüncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi. ‘Osteoporoz ve serebral palsili bireylerde görülen komplikasyonlar' konulu sunum yapan İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ergün Öztaş, "Osteoporoz (kemik erimesi) riski nedeniyle D vitamini çok önemli. SP'lilere gerekirse D vitamini verilmeli. Güneş ve güneş ışığından mutlaka yararlanmaları gerekiyor. Bası yaralarına karşı ve aynı zamanda kemik kontraktürlerini önlemek amaçlı normal günlük fiziksel egzersizlerini tamamlamalarını öneriyoruz. Burada fizyoterapist desteği alınması da önem taşıyor. Aileleri düşme riski konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz. Kontraktür bölgelerinde, kasılma bölgelerinde yara ve ağrıların artması söz konusu olabiliyor. Ciltte enfeksiyon riski de artabilmektedir. Ayrıca beslenme konusunda yutma güçlüğü olanlarda, baş öne eğilerek besinlerin akciğere kaçmadan doğru şekilde sindirim sistemiyle atılması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Diş Hekimi Dr. İpek Turgut da, serebral palsili bireylerde ağız ve diş sağlığı konusuna dikkati çekerek “Hastanın dişleri ebeveyni ya da bakıcısı tarafından mutlaka fırçalanmalı, hasta düzenli diş hekimi kontrollerine götürülerek çürükten koruyucu uygulamaların yapılması sağlanmalıdır. Her beslenme sonrasında mümkünse diş fırçası ile değilse de temiz bir tülbent ile dişler temizlenmelidir. Güven ilişkisi açısından mümkünse hasta takibi, aynı diş hekimi tarafından yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Sosyolog-Refleksoloji Uzmanı Gözde Arslanlar ise “Merkezi sinir sistemini kullanarak beyne uyarı gönderebiliyoruz. Bu şekilde yeni hücre bağlantıları sağlayarak vücutta iyileşme sürecini başlattığımız refleksoloji sayesinde, beyindeki nöronların yeniden organize edilerek hastalarda bazı fonksiyonların kısmen kazandırılmasını sağlayabiliriz” dedi.