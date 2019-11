Spor Bakanlığı, Bursa için kesenin ağzını açtı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Bursa için kesinin ağızını açtı. Bursa il merkezi ve ilçelere yeni spor tesisleri kazandırılmasını öngören protokol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları arasında imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Bursa'nın 36 noktasındaki spor projelerinin; tamamlanması, yenilenmesi ve yeni tesislerin kazandırılmasını öngören protokol Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya Bursa protokolü âdetâ çıkarma yaptı. Bursa Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Bursa'ya 70 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Bakanlık desteği ile yapılacak olması imzâ altına alındı. Merinos Stadyumu zemin yenilemesi, Atıcılar Futbol sahasının zemin yenilemesi, Vakıf Kent Parkı içindeki spor tesisleri, spor salonu ve kamp merkezi inşaatının tamamlanması, Kestel Alaçam Gençlik Kampı, Akçalar Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı gibi projeleri kapsayan protokol Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları arasında imzalandı.

Bugün günlerden Bursa

Protokol imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine “Bugün günlerden Bursa” diye başladı. Bursa'nın spordaki gücü ve etki alanını dünya çapında kendini ispat eden sporcular yetiştirmesinden de görülebileceğini belirten Kasapoğlu, “Sportif hamlelerde Bursa mevzu bahis olunca bizlerin de daha hassas ve gayretkâr olmamız söz konusu. Geçen ay yeşil Bursa'mızı ziyaret etmiş ve Naim Süleymanoğlu adına tesis ettiğimiz güzel bir salonumuzu açmıştık. Vatandaşlarımızın halkımızın gösterdiği ilgiden ayrıca çok mutluluk duydum. Orada gerek gençlerimizin, sporcularımızın özellikle de kadınlarımızın varlığı kayda değerdi. Bursa spor potansiyelinin ne kadar güçlü, ne kadar muazzam olduğunu göstermiş oldu. Efsane sporcumuzun ismini taşıyan bu tesiste, ülkemizi gururla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum” dedi.

“Bursa için gayretle çalışıyoruz”

Bursa ziyareti sırasında hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyelerinin sıkıntılarını dinlediğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bursa'nın değerleri insanları için neler yapabiliriz tek tek mütâlaa etme imkânı bulduk. Şahsen Bursa'nın hem yerel yönetimler açısından hem de gazi meclisimizdeki temsiliyeti açısından şanslı bir şehir olduğunu belirtmek istiyorum. Bursa'nın yarınları için her daim heyecanla gayretle çalışan arkadaşlarımız görev başında. Biz de bu samimiyete bakanlık olarak ülkemizin diğer illerinde beldelerinde olduğu gibi aynı samimiyetle yaklaşma sorumluluğundayız. Bütün imkânlarımızla Bursa'nın ve değerli halkının emrinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün imzaladığımız protokollerle çok önemli gençlik yatırımları ve sportif tesisleri halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın bu tesislere erişimini kolaylaştırmak için her türlü politikayı üreteceğiz. Sporu tabana yayma politikamız var ve her insanımızı sporla buluşturmanın gayreti içindeyiz. Bilhassa yerel yönetimlerimiz bizler için önemli bir partner konumunda. Bu anlamda tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızın Bursa'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yatırımlar bir bir geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan projelerin hayata geçmesi noktasında Ankara'dan önemli destekler aldıklarını söyledi. Yaklaşık 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa için önemli müjdeler verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugün de gençlik merkezlerinden spor salonlarına, yüzme havuzlarından halı sahalara kadar çok çeşitli gençlik projelerinin Bursa'ya kazandırılması noktasında işbirlikleri yapıyoruz. Bakanımıza Bursa ziyaretinde derdimizi heyecanımızı anlattık. O da sağ olsun isteklerimizin hiçbirini geri çevirmedi. İnşallah Türk Millî Takımı düzeyinde ülkemizi temsil eden, İstiklal Marşımızı okutan, bayrağımızın göndere çekilmesini sağlayan sporcular yetişmesi için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Sporu tabana yaymayla alakalı, her bir ferdin sporla buluşmasını temin etmek adına özel gayret sarf edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.