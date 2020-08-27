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Spor kulübü başkanı, korona virüse yenik düştü

Bursa İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan korona virüse yenik düştü.

Balkan sabaha karşı tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kamuran Balkan yapılan test sonuçlarında korona virüse yakalandığı tespit edildi. Durumu ağırlaşan Balkan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür burada tedavisi süren Balkan sabaha karşı hayatını kaybetti.

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