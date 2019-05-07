Spor Şenlikleri'nde atletizm coşkusu

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen atletizm müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. 53 okuldan 348 öğrencinin katıldığı yarışlarda ipi göğüsleyenler sevinçlerini arkadaşları ile paylaştı.

Nilüfer Belediyesi'nin, düzenlediği 18. Uluslararası Spor Şenlikleri müsabakalar ve etkinliklerle devam ediyor. Şenlikler kapsamında düzenlenen atletizm yarışları büyük katılımla gerçekleşti. Ali Durmaz Stadyumu'nda düzenlenen müsabakalarda 53 okuldan 348 öğrenci ter döktü. 100 metre koşu, 4x 100 metre bayrak yarışı, gülle atma ve uzun atlama dalında yarışan öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti. Başarılı olan takım ve öğrencilere kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer verdi. Kurum olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Sibel Özer, müsabakaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.