Spor şenliklerinde masa tenisi turnuvası tamamlandı

Uluslararası Spor Şenlikleri'nde, masa tenisi müsabakaları heyecanla tamamlandı. 3 gün süren müsabakalarda dereceye giren öğrencilere kupaları törenle verildi.

Nilüfer 18.Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi karşılaşmaları geniş katılımla gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda 3 gün süren masa tenisi müsabakalarına 89 okuldan 624 öğrenci katıldı. 8 ayrı kategoride yapılan maçlar sonunda “Minik Kızlar”da Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu A Takımı, “Minik Erkekler”de Özel Tunç Siper Okulları, “Küçük Kızlar”da Nilüfer Şehitler Ortaokulu A Takımı, “Küçük Erkekler”de Özel 22. Yüzyıl Okulları A Takımı, “Yıldız Kızlar”da Özel ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları, “Yıldız Erkekler”de Özel 22. Yüzyıl Okulları, “Genç Kızlar”da Özlüce Anadolu Lisesi, “Genç Erkekler”de de Tofaş Fen Lisesi birincilik kürsüsüne çıktı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan tarafından verildi.