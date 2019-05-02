Spor Şenlikleri'nin en özel gösterilerini yaptılar

Uluslararası Spor Şenlikleri'ne katılan özel eğitim kurumları öğrencileri, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Uluslararası Spor Şenlikleri'nde coşku ve heyecan sürüyor. Binlerce öğrencinin bir ay boyunca sporun farklı branşlarıyla iç içe olmasını sağlayan şenlikler çerçevesinde bu kez, Özel Eğitim Kurumları Şenliği düzenlendi. Özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin performanslarını sergilediği faaliyet ilgi gördü. Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi'ndeki şenlikleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de ilgiyle izledi. Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri de İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik etti. Alaaddinbey Özel Eğitim Meslek Okulu, Kayapa Özel Eğitim İş Okulu, İpek Özel Eğitim Okulu, Mitat Enç Özel Eğitim Ortaokulu ve Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim alan bin öğrenci, performanslarıyla büyüledi.

Başkan Turgay Erdem, sporun birleştirici ruhunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda barış, dostluk ve kardeşlik olgularını güçlendiren bir organizasyon olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Mutlu geleceğimizin mimarları çocuklarımızın, sporla, sanatla iç içe büyümesi bizim için çok önemli. O nedenle hepinize bu özel etkinliğimizde yer aldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Spor şenliklerimize katılan bütün öğrencilerimize, onlara destek veren ailelerine ve öncülük eden okul idarecilerine, öğretmenlere de yürekten teşekkür ediyorum. Daha nice böyle güzel etkinliklerle birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in konuşmasının ardından şenliğe katılan öğrenciler, stafet oyunu, müzikli dans ve jimnastik gösterilerini sundu. Öğrenciler, salonu dolduran izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Başkan Yardımcısı Sibel Özer, gösteri yapan öğrencilere madalyalarını verdi.