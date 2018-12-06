Spor tabana yayılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporun tüm dallarının Bursa'ya yayılması için özel gayret gösterdiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fethiye Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdüren voleybol, satranç ve bisiklet branşı sporcularının antrenmanlarına konuk oldu. Bursa'da yaşayan çocuk ve gençlerin spor yapmasını önemsediklerini belirten Aktaş, sporu yaygınlaştırmayı öncelikli kabul ettiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yetişen ve burada spor yapanlarla, ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmek istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Konusunda bilgili antrenörlerimiz nezaretinde çocuklarımız, eğitim öğretim hayatları devam ederken, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmek için büyük bir heyecan ve gayretle hazırlanıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak onlara her türlü imkanı sağlamaya ve temin etmeye çalışıyoruz. Yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların bilgileri ve takipleri sonucunda bu branşlar sorunsuz bir biçimde ilerliyor” dedi.

Sporcu velilerinin ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Aktaş, “Burada velilerimizin yoğun ilgisini gördük. Çocuklarını bizlere emanet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak çocuklarımızı kendi evlatlarımız olarak kabul edip, onların geleceğe daha iyi hazırlanması için özel bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Bundan emin olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Sporcuların durumu ile alakalı yönetici ve antrenörlerden bilgi alan Başkan Aktaş, sporcularla kısa süre sohbet etti.