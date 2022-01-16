Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Erzurumspor'da Arvydas Novikovas, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
8. dakikada sağ kanattan topu ceza sahasına doğru yollayan Namiq Alasqarov'un ortasında top kalenin hemen yanından dışarıya çıktı.
21. dakikada İsmail Yüksek, uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.
23. dakikada Massimo Bruno'nun ceza sahasına ortasında Namiq Alasgarov'un kafa vuruşu direkten döndü.
28. dakikada Arvydas Novikovas, ceza sahası yayına kadar getirdiği topa sert vurdu. Kaleci Erhan Erentürk topu zorlukla çeldi.
44. dakikada İsmail Yüksek'in sol çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.
49. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine sarkan Samuel Olanare'nin plase vuruşunda top kale direğinin hemen dibinden auta gitti.
67. dakikada Massimo Bruno'nun pasına iyi hareketlenen Namiq Alasgarov, sağ çaprazdan sert vurdu. Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski topu zorlukla çeldi.
90+3. dakikada kalenin hemen önünde topla buluşan Namiq Alasgarov'un şutunda kaleci Szumski gole izin vermedi.
Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Suat Güz
Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Mert Yılmaz, Luka Capan (Furkan Emre Ünver dk. 29), Nicolas Zalazar, Kerem Şen (Reagy Ofosu dk. 56), Burak Altıparmakx, Massimo Bruno (Hasan Ayaroğlu dk. 70), İsmail Yüksekx, Namiq Alasgarovx, Batuhan Kör (Tim Matavz dk. 70)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Uğur Kaan Yıldız, Kubilay Sönmez, Tuğbey Akgün, Elton Acolatse
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumskix, Ufuk Budak, Mustafa Yumlux, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak, Emircan Altıntaş, Herolind Shala (Gökhan Alsan dk. 87 ?), Arvydas Novikovas (Batuhan Artarslan dk. 76), Alican Özfesli (Ahmet Canbaz dk. 63), Estrela, Aaron Olanare
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Şaşi, Mikhael Rosheuvel, Oltan Karakullukçu, Eyüp Oskan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Sarı Kartlar: Arvydas Novikovas, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), İsmail Yüksek, Batuhan Kör (Bursaspor)