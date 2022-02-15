Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Lig'in 25. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Samet Asatekin, yaklaşık 35 metreden vurdu. Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk son anda topu kornere çeldi.

9. dakikada Tuzlaspor defansının hatasını iyi değerlendiren ve topu kapan Joao Pedro, yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı.

16. dakikada Burak Altıparmak yaptığı presle topu alır almaz, ceza sahasında bulunan Namiq Alasgarov'a çıkarttı. Kale önünde yer alan Namiq, top bir adım arkasında kalınca mutlak gol pozisyonundan yaralanamadı.

25. dakikada Ezeh, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahası dışından topu kaleye gönderdi. Defansın müdahelesiyle top kalenin yanından kornere gitti.

47. dakikada Ezeh, üst üste yaptığı çalımlar sonrası kaleyi gördü. Sert vuruşu az farkla auta gitti.

59. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Tuğbey Akgün, yere düşmesine rağmen topu kontrol etti ve kaleciyi çalımlayarak topu kaleye gönderdi. Ancak defans kale önünde topa müdahale ederek mutlak golü engelledi.

84. dakikada Yusuf Türk'ün ceza sahası içinden vurduğu şut kalenin üstünden auta gitti.

87. dakikada Ezeh, yaklaşık 40 metreden kaleci Erhan Erentürk'ün önde olduğunu görünce düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

90+1. dakikada kale önünde topla buluşan Yusuf Türk, topu kalenin solundan dışarıya attı.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Emre Kargın, Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 80), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Nicolas Zalazar, Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Yusuf Türk dk. 45+1), Tuğbey Akgün (Thievy Bifouma dk. 60), İsmail Yüksek, Namiq Alasgarov (Vefa Temel dk. 80 ?), Joao Pedro

Yedekler: Canberk Yurdakul, Luka Capan, Uğur Kaan Yıldız, Ramazan Keskin, Reagy Ofosu, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Tuzlaspor: Emre Koyuncux, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Jurgen Bardhi, Diack, Samet Asatekin, Sedat Şahintürk (Mustafa Emre Can dk. 70), Ahmet Yazar (Safa Kınalı dk. 46), Ezeh

Yedekler: Philipp Angeler, Hurşit Görkem Demiryürek, Metincan Cici, Tayfun Aydoğan, Çekdar Orhan, Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı

Gol: Ezeh (dk. 87) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Rajko Rotman (dk. 26), Samet Asatekin (dk. 68) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Joao Pedro, Mert Yılmaz, Vefa Temel (Bursaspor), Jurgen Bardhi (Tuzlaspor)