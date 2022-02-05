Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altınordu: 0

Lig'in 23. haftasında Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Hasan Ayaroğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Namiq Alasgarov, ceza sahası içine sarkarak çıkardığı şut kalenin yanından auta gitti.

28. dakikada Namiq Alasgarov'un pasına iyi hareketlenen Hasan Ayaroğlu, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Namiq Alasgarov, sert ve düzgün bir vuruş çıkarttı. Top üst direğe çarpıp ceza sahasına düştü.

45+1. dakikada Bursaspor önce Mert Yılmaz, sonra da Hasan Ayaroğlu ile kaleyi yokladı. Her iki pozisyonda da kaleci Ali emre Yanar başarılı oldu.

61. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kürşad Sürmeli, bekletmeden kaleye şut çıkarttı. Kaleci Erhan Erentürk topu zorlukla çeldi.

66. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Mert Yılmaz, sert bir şut çıkarttı. Defans son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

70. dakikada Hasan Ayaroğlu mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada Onur Atasayar yaptığı presle topu kapıp, kale önündeki Vefa Temel'e çevirdi. Genç oyuncu tek vuruş yaptı ancak defans pozisyonunu bozunca top kornere gitti.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Mert Bulut

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünverx, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Nicolas Zalazarx, Hasan Ayaroğlux (Uğur Kaan Yıldız dk. 90+3 ?), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Vefa Temel dk. 59), İsmail Yüksek, Namiq Alasgarovx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Ramazan Keskin, Kerem Kök, Barış Dalkıran, Eren Tunalı, Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Altınordu: Ali Emre Yanar, Yusuf Arslan (Erdi Dikmen dk. 46), Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak (Furkan Metin dk. 46), Kürşad Sürmeli, Feyttullah Gürlük (Ahmet Dereli dk. 58), Sami Satılmış (Muzaffer Kocaer dk. 46) (Recep Aydın dk. 79), Hüsamettin Yener

Yedekler: Arif Şimşir, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yılmaz, Recep Aydın, Anıl Arıcıoğlu, Kenan Fakılı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Hasan Ayaroğlu (Dk. 28) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Yalçın Arslan, Mustafa Kocaer, Ahmet İlhan Özek (Altınordu)