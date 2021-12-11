Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Manisa FK: 1

Lig'in 16. haftasında Bursaspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Elton Acolatse'nin ceza sahası dışından vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

24. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Demba Diallo'nun sert şutunda kaleci Erhan Erentürk topu güçlükle kurtardı.

29. dakikada Tim Matavz, rakibini iyi ekarte ederek ceza sahasına doğru sokuldu. Kalesinden uzaklaşan kaleciyi de önünde gören Tim Matavz, aşırtma vuruş yaptı. Ancak top üstten auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde vuran Tim Matavz'ın sert vuruşu üstten auta çıktı.

45+2. dakikada sol çaprazda topla buluşan Elton Acolatse'nin vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

51. dakikada Massimo Bruno'nun ceza sahası içinden kale önüne çevirdiği topa boşta dokunan Namiq Alasgarov takımını öne geçirdi. 1-0

78. dakikada oyuna sonradan giren Serge Tabekou, ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde buldu ve sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran

Bursaspor: Erhan Erentürk, Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Nicolas Zalazarx, Hasan Ayaroğlu, Burak Altıparmak (Tuğbey Akgün dk. 86 ?), Massimo Brunox (Luka Capan dk. 78), İsmail Yüksek, Namiq Alasgarovx (Vefa Temel dk. 86 ?), Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 86 ?), Elton Acolatse

Yedekler: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Uğur Kaan Yıldız, Cristobal Jorquera, Kerem Şen, Kubilay Sönmez

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Sadi Karaduman, Loick Landre, Mehmet Yılmaz (Veli Çetin dk. 59), Erhan Kara (Serge Tabekou dk. 59x), Kubilay Aktaş (Andre Sousa dk. 59), Hakan Barış, Anıl Koç (Özgür Çek dk. 69), Marvin Gakpa, Demba Diallo (Ahmet Kesim dk. 82 ?), Okan Eken

Yedekler: Samet Karabatak, Muhammet Taha Şahin, Efe Taylan Altunkara, Guevin Tormin

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Namiq Alasgarov (dk. 51) (Bursaspor), Serge Tabekou (dk. 78) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Erhan Kara, Okan Eken (Manisa FK), Elton Acolatse, Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)