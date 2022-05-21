Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Menemenspor: 0

Lig'in 38. haftasında Bursaspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Berat Altındiş'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Eren Güler ceza sahasına girdiği pozisyonda etkisiz kaldı. Ceza sahası içinde top Samet Bozkurt'un elinde kaldı. O da zayıf bir şut çıkarttı ve top az farkla auta gitti.

26. dakikada Vefa Temel kendi getirdiği topa yaklaşık 25 metreden vurdu. Top az farkla auta gitti.

43. dakikada orta sahada kapılan topta kontra atağa çıkan Bursaspor'da Berat Altındiş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir plase ile topu ağlara gönderdi. 1-0

48. dakikada Vefa Temel, duran toptan yaklaşık 35 metreden kaleyi yokladı. Kaleci Murat Hocaoğlu, topu güçlükle kornere çeldi.

90+1. dakikada Ömer Şahbaş, kale önünde topla buluştu. Sert vuruşunu kaleci Deniz Aydın güçlükle kornere çeldi.

Stat: Timsah Park

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

Bursaspor: Deniz Aydın, Kerem Kök, Uğur Kaan Yıldız, Eren Tunalı, Ramazan Keskin (Yusuf Sertkaya dk. 68), Vefa Temel (Mehmet Bilgin dk. 61), Tuğbey Akgün, Bilal Güney, Samet Bozkurt (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 61), Eren Güler (Melih Sağlam dk. 61), Berat Altındiş (Hamza Arıkan dk. 69)

Yedekler: Kadir Yiğit, Barış Yıldırım, Barış Dalkıran, Mustafa Genç, Talha Yakın

Teknik Direktör: Mustafa Er

Menemenspor: Murat Hocaoğlu (Emir Akay dk. 84 ?), Kerem Paykoç, Sinan Akgöl, İsmail Kulet (Tahir Bölgebaşı dk. 46), Ömer Şahbaş, Cem Çelik (Abdullah Karataş dk. 46), Emre Özer (İlyas Antekin dk. 74), Abdullah Aydın, Enes Sağlık (Ahmet Aslan dk. 41), Ahmet Sagat, Chibuike Ubah

Yedekler: Okan Şentürk, Alper Buğan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Berat Altındiş (dk. 43) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Eren Güler (Bursaspor), İlyas Antekin (Menemenspor)