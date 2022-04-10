Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Kocaelispor: 1

Lig'in 31. haftasında Bursaspor, Kocaelispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 31'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Namiq Alasgarov'u şutunda kaleci Korcan Çelikay topu çeldi. Ceza sahası çizgisinin önünde topla buluşan Hasan Ayaroğlu sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Bursaspor ceza sahasına yapılan sert ortada kaleci Deniz Aydın topu güçlükle kornere çeldi.

45+2. dakikada rakibinden sıyrılarak kaleyi önünde gören Namiq Alasgarov'un sert vuruşu az farkla auta gitti.

45+3. dakikada Michael Pereira'nın orta şut karışımı vuruşu kaleye yöneldi ve kaleci Deniz Aydın'ı çaresiz bırakınca skora eşitlik geldi. 1-1

52. dakikada Joao Pedro, yapılan ortaya ayağını soktu. Ancak defans son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

63. dakikada Namiq Alasgarov'un pasına ceza sahası içinde iyi hareketlenen Joao Pedro, topu ağlara gönderdi. 2-1

73. dakikada Massimo Bruno, ceza sahası içine iyi sarktı. Ancak çektiği şutta top üstten auta gitti.

85. dakikada Enver Cenk Şahin'in pasında Massimo Bruno kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Bruno'nun zayıf vuruşunda top kalenin sağından auta gitti.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Muhammet Yumak, Kemal Mavi

Bursaspor: Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Luka Capan, Nicolas Zalazarx, Thievy Bifoumax (Massimo Bruno dk. 66), Hasan Ayaroğlux, Kubilay Sönmez (Enver Cenk Şahin dk. 58), Burak Altıparmak, Namiq Alasgarov (Ramazan Keskin dk. 87 ?), Joao Pedrox

Yedekler: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün, İsmail Yüksek, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Mustafa Er

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Berkay Dabanlı, Atila Turan, Semih Karadeniz, Mazlum Demir, Johanna Omolo (İlyas Kubilay Yavuz dk. 66), Goerges Mandjeck, Dimitrios Kolovos (İbrahim Akanbi Rasheed dk. 82 ?), Michael Pereirax (Musa Nizam dk. 77), Benhur Keser, Babacar Gueye

Yedekler: Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Mehmet Taş, Mouhamed Diop

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 9), Joao Pedro (dk. 63) (Bursaspor), Michael Pereira (dk. 45+3) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Semih Karadeniz (dk. 69) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Michael Pereira (Kocaelispor), Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor)