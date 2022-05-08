Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 36. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Massimo Bruno'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Luka Capan, topu ağlara gönderdi. 1-0
42. dakikada Ajdin Hasic'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1
48. dakikada Enver Cenk Şahin'in ortasına iyi yükselen Joao Pedro'nun kafa vuruşu kaleci Orkun'da kaldı.
55. dakikada Enver Cenk Şahin, sol bölgeden yapılan yerden ortaya gelişine vurdu. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Enver Cenk, topu farklı şekilde auta gönderdi.
59. dakikada Camara kornerden gelen topa iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla golü buldu. 1-2
61. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enver Cenk Şahin, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
73. dakikada Joao Pedro'nun kafa vuruşunu kaleci Orkun Özdemir zorlukla çeldi.
78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Joao Pedro, sert vuruşunu kaleci Orkun kornere çeldi.
81. dakikada Namiq Alasgarov'un sert ve yerden şutunu son anda kaleci Orkun Özdemir kurtardı.
90+3. dakikada Uğur Kaan Yıldız, ceza sahası içinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2.
Stat: Timsah Park
Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Oğuz Terzi
Bursaspor: Canberk Yurdakulx, Mehmet Erdem Uğurlu, Luka Capanx, Nicolas Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Thievy Bifouma (Kubilay Sönmez dk. 75), Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Namiq Alasgarov dk. 75), Massimo Bruno (Elton Acolatse dkm 84 ?), İsmail Yüksek (Hasan Ayaroğlu dk. 46), Joao Pedro
Yedekler: Erhan Erentürk, Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin, Vefa Temel, Yusuf Türk, Talha Yakın
Teknik Direktör: Mustafa Er
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Avdija Vrsajevic, Mustafa Eser, Alim Öztürk, Faruk Can Genç (Emre Nefiz dk. 70), Emre Gültekin (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 62), Kartal Yılmaz, Camara, Ajdin Hasicx (Atakan Üner dk. 70), Stefano Napoleoni (Yacine Bammou dk. 70), Antonio Mrsic
Yedekler: Anıl Demir, Oğuzcan Çalışkan, Tomislav Glumac, Onur Ayık, Mustafa Karagöz, Oğuz Gürbulak
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Luka Capan (dk. 25), Enver Cenk Şahin (dk. 61), Uğur Kaan Yıldız (dk. 90+3) (Bursaspor), Ajdin Hasic (dk. 42), Camara (dk. 59) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Erdem Uğurlu, Enver Cenk Şahin, Nicolas Zalazar (Bursaspor), Vrsajevic, Orkun Özdemir (Ümraniyespor)