Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin yerden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
26. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Abdoul Sissoko'nun şutunu kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
39. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Sakho'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Çınar, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Saivet, Latovlevici, Allona Lima, Yusuf Erdoğan, Sakho
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Vergini, Badji, Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Nayir, Onur Atasayar, Tunay Torun, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Güray Vural, Sissoko, Bilal Kısa, Barbosa, Cikalleshi, Elvis Manu
Yedekler: Lukac, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Onur Ayık, Jeremy Bokila, Musa Nizam, Adrien Regattin, Seginho, Kadir Keleş
Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu