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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, sahasında Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabaka, golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Miguel Lopes'in dokunduğu topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.


62. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında Elvis Manu'nun ceza sahası içine çevirdiği topta müsait pozisyondaki Cikalleshi, istediği vuruşu yapamadı.


75. dakikada Saivet, ceza sahası sol çaprazından ortaladı. Aytaç'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, topu son anda kornere çeldi.


80. dakikada Serginho'nun sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Sissoko'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.


90+5. dakikada Saivet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Sakho'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Serkan Çınar, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan


Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı (Shehu dk. 69), Aytaç Kara, Saivet, Latovlevici (Tunay Torun dk. 45), Allona Lima (Furkan Soyalp dk. 57), Yusuf Erdoğan, Sakho


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Vergini, Badji, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Nayir, Onur Atasayar, Burak Kapacak


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Güray Vural, Sissoko, Bilal Kısa (Seginho dk. 71), Barbosa (Adrien Regattin dk. 77) Cikalleshi (Onur Ayık dk. 86 ?), Elvis Manu


Yedekler: Lukac, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Jeremy Bokila, Musa Nizam, Kadir Keleş


Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu


Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Bilal Kısa, Fatih Öztürk, Lopes (Akhisarspor)

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