Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Antalya ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Barış Yardımcı'nın ceza sahasına içine gönderdiği top, kaleciyi geçtikten sonra Umut Nayir'e gelmeden defans tarafından uzaklaştırıldı.
11. dakikada Barış Yardımcı ceza sahası dışarısına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Tunay Torun'un şutu az farkla auta çıktı.
20. dakikada Chico'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Okan Kocuk kolaylıkla sahip oldu.
33. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç'in şutu farklı bir şekilde auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Keskin'in şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Serdar Özkan'ın şutunda top ve kaleci ters köşelere gitti. 0-1
43. dakikada Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç'in şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Ramazan Keskin, Tunay Torun, Henri Saivet, Iasmin Latovlevici, Umut Nayir
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Allano Lima, Aurelien Chedjou
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Antalyaspor: Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Diego Angelo, Nazım Sangare, Chico, Hakan Özmert, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Armel Drole, Yekta Kurtuluş, William Vainquer, Harun Alpsoy, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Serdar Özkan (dk. 38), Mevlüt Erdinç (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Umut Meraş (Bursaspor)