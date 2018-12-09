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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor, Antalyaspor'u ağırladı. Maç Antalya ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Umut Meraş'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.


55. dakikada Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.


63. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına gönderdiği top defansa çarparak arka direği gitti. Arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş'ın topunu Kaleci Boffin son anda kornere çeldi.


79. dakikada Armel Drole'nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert'in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Ramazan Keskin (Allano Lima dk. 45), Tunay Torun (Yusuf Erdoğan dk. 72), Henri Saivet (Burak Kapacak dk. 84 ?), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir


Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Aurelien Chedjou


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Antalyaspor: Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Diego Angelo, Nazım Sangare, Chico, Hakan Özmert, Maicon Marques (Yekta Kurtuluş dk. 88 ?), Doğukan Sinik (William Vainquer dk. 80), Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Armel Drole dk. 45)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Harun Alpsoy, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Serdar Özkan (dk. 38), Mevlüt Erdinç (dk. 43) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Umut Nayir (Bursaspor), Ondrej Celustka (Antalyaspor)

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