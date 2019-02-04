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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahası içerisine giren Ömer Ali'nin şutunu Muhammed kurtardı.


4. dakikada Latovlevici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Aytaç'ın vuruşu direkten döndü.


25. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.


34. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in aşırtma şutunu Muhammed son anda kornere çeldi.


41. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jevtovic Vergini'yi çekince müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.


43. dakikada Umut Nayir'in sol köşeye kullandığı penaltı vuruşu direkten geri geldi.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Santiago Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Tunay Torun ? (Henri Saivet dk. 10), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir


Yedekler: Okan Kocuk, Allano Lima, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin, Burak Kapacak


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Sukubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore, Adis Jahovic


Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Mustapha Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun


Teknik Direktör: Aykut Kocaman

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