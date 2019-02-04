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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Serkan kornere tokatladı.


57. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu Serkan son anda uçarak kurtardı.


62. dakikada Saivet'in pasıyla hareketlenen Umut Nayir, rakibinden sıyrılarak müsait durumdaki Yusuf'a topu aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu yandan auta çıktı.


75. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta Serkan topu elinden kaçırdı. Müsait durumdaki Saivet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'a giden müsabakanın hakemi Burak'ın Serkan'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Santiago Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Burak Kapacak dk. 73), Tunay Torun (Henri Saivet dk. 10), Iasmin Latovlevici (Allano Lima dk. 60), Umut Nayir


Yedekler: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Sukubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Moryke Fofana dk. 57), Deni Milosevic (Mustapha Yatabare dk. 79), Abdou Razack Traore, Adis Jahovic (Ali Çamdalı dk. 88 ?)


Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı Kartlar: Deni Milosevic, Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)

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