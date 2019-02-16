Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
73. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lima'nın şutunu Gökhan son anda çeldi.
78. dakikada Muriqi'nin ceza sahasına girer girmez vurduğu şutu Muhammed kurtardı. Penaltı noktasının gerisinden topla buluşan Azubuike'nin şutu ağlarla buluştu. 0-2
90+1. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, İbrahim Çağlar Uyarca
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Santiago Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Ramazan Keskin (Abdullahi Shehu dk. 29), Allano Lima, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan (Burak Kapacak dk. 35), Umut Nayir (Iasmin Latovlevici dk. 80 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Furkan Soyalp, Aurelien Chdejou, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ali Akman, Jani Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Moroziuk, Mohamed Aberhoun, Chidzoie Awaziem, Dario Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike Okechukwu, Umar Aminu (Braian Samudio dk. 76), Fernando Boldrin (Musa Çağıran dk. 69), Aatif Chahechouhe, Vedat Muriqi (Prejuce Nakoulma dk. 84 ?)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Mustafa Saymak, Çınar Tarhan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 12), Azubuike Okechukwu (dk. 78) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Staphane Badji (Bursaspor), Chidozie Awaziem, Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor)