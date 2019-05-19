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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Berkan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Alpaslan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.


19. dakikada Shehu'nun sağ kanattan ortaladığı topta Umut'un kafa vuruşunu Beto kornere tokatladı.


20. dakikada Onur'un kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel


Bursaspor: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Staphane Badji, Aytaç Kara, Allano Lima, Henri Saivet, Onur Atasayar, Umut Nayir


Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, M.Emin Sarıkaya, Tunay Torun, Diafra Sakho, Burak Kapacak, Jani Atanasov


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Serdar Gürler, Cameron Jerome


Yedekler: M.Göktuğ Bakırkbaş, Eren Bilen, Celso Borges, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Lumor Agbenyenu, Yalçın Kayhan, Tayfur Bingöl, Erol Hakan Sepil


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı kart: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

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