Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Chedjou'nun Jerome'yi düşürmesiyle Göztepe penaltı atışı kazandı.
51. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz'in vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.
72. dakikada Serdar'ın sağ kanattan getirdiği topta Halil'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel
Bursaspor: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Staphane Badji, Aytaç Kara, Allano Lima, Henri Saivet (Tunay Torun dk. 60), Onur Atasayar (Yusuf Erdoğan dk. 46), Umut Nayir (Diafra Sakho dk. 66)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, M.Emin Sarıkaya, Burak Kapacak, Jani Atanasov
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar (Axel Ngando dk. 81), Deniz Kadah (Yoan Gouffran dk. 69), Serdar Gürler (Celso Borges dk. 87), Cameron Jerome
Yedekler: M.Göktuğ Bakırkbaş, Eren Bilen, Lumor Agbenyenu, Yalçın Kayhan, Tayfur Bingöl, Erol Hakan Sepil
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Allano Lima (Bursaspor), Andre Pako (Göztepe)