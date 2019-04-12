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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Olcay'ın sağ kanattan ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Okan kurtardı.


14. dakikada Sosa'nın ortasında Yusuf'un kafa vuruşu direğin hemen üstünden dışarıya gitti.


19. dakikada Yusuf'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta müsait durumdaki Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alınana geri döndü.


26. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf uygun durumdaki Sakho'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunu Uğurcan çıkarttı. Dönen topta Tunay'ın vuruşunu Ibanez son anda kale çizgisinden kafayla kornere gönderdi.


33. dakikada Olcay'ın sağ kanattan ortaladığı topta Nwakaeme'nin kafa vuruşu direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.


36. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan az farkla auta gitti.


40. dakikada Yusuf'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan Hüseyin'in yakın mesafeden kafa vuruşu yerden sekerek direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Staphane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Santiago Vergini, Umut Meraş, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Allano Lima, Umut Nayir, Kubilay Kanıtsızkuş


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Luis Ibanez, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban


Yedekler: Arda Karabulut, Hugo Rodallega, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Jose Sosa (Trabzonspor)

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