Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Müsabaka, bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Hüseyin'in geri pasında hareketlenen Lima kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu Uğurcan kurtardı.
65. dakikada Aytaç'ın pasında kaleciden sıyrılıp son çizgiye inen Sakho'nun vuruşu auta çıktı.
68. dakikada Nwakaeme'nin pasında Abdulkadir Ömür'ün cezası sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu. 0-1
80. dakikada Abdulkadir'in ceza sahası içerisinde Badji tarafından düşürülmesine VAR kontrolünden sonra müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
81. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Okan kurtardı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Staphane Badji, Aytaç Kara (Umut Nayir dk. 79), Tunay Torun (Allano Lima dk. 46), Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Santiago Vergini, Umut Meraş, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanıtsızkuş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Luis Ibanez, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan (Abdulkadir Ömür dk. 46), Yusuf Yazıcı (Zargo Toure dk. 90 ?), Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban (Hugo Rodallega 90+10 ?)
Yedekler: Arda Karabulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 68) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Staphane Badji, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Jose Sosa, Luis İbanez, Majid Hosseini (Trabzonspor)